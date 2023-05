La Juventus Women gioca la penultima gara di questa Serie A allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Patrizia Panico ed esce sconfitta. Le nostre pagelle:Bravissima nel primo tempo a chiudere la porta a Miriam Longo. Sul secondo gol di Johannsdottir lamenta un fallo.Subito pericolosa con una conclusione a giro alta. Poi esce silenziosamente dalla partita, nella sua zona di campo si gioca poco.Si fa ammonire, nel primo tempo è attenta. Dal 58'6,5 porta il giusto contributo di grinta alla gara.Nel complesso sufficiente. Le attaccanti della Fiorentina non sono semplici da arginare.Non la miglior versione di sé stessa. Si vede poco. Dal 81'S.V.La Fiorentina riesce ad arginarla bene e lei in gara proprio non ci entra. Dal 70'5,5 entra in campo ma non si vede quasi mai.I tifosi la tributano con uno striscione per quanto fatto negli anni, la sensazione però è che il suo tempo fosse proprio finito, in difficoltà. Che ingenuità a fare fallo su Monnecchi regalando un rigore alla Fiorentina.Non di certo la sua migliore prestazione, il centrocampo della Juventus appare in grande affanno soprattutto nella prima frazione. Dal 58'6,5 avvia un gran duello con Catena ma non si fa sorprendere.Probabilmente la migliore della Juventus in campo. Un destro di pregevole fattura, si sacrifica e lotta. Dal 70'6 il guizzo in più del reparto offensivo, corre e porta vivacità.Partita di grande sacrificio. Super tocco di tacco per la rete di Bonansea ma non è la miglior Girelli a cui siamo abituati.Duella con Erzen. Riesce a segnare un bel gol ma poi non brilla mai.Una gara lenta, squadra che appare senza idee di gioco. Forse non sono stati forniti i giusti stimoli e in campo si nota.