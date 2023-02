La Juventus Women in una sfida decisiva contro la Fiorentina non fallisce. Una gara cinica, precisa e attenta quella delle bianconere che si impongono per 3-0 allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino. Queste le nostre pagelle:Attenta sempre nel corso della gara, chiamata in causa poche volte ma non si fa mai sorprendere. Si improvvisa anche assist-woman per Beerensteyn. Chiude anche lo specchio della porta a Catena nella ripresa.Spinge sulla corsia, è protagonista ancora una volta di una buona prestazione. Colpisce anche la traversa, la seconda nelle ultime due gare.Nel nuovo ruolo, che ormai nuovo non è più è sicura e attenta. Da Rosucci non si passa, una gran gara.Precisa, non si passa. C'è anche lo zampino nel gol del vantaggio.Ci mette il piede in occasione del gol del vantaggio. Una gran gara schierata da terzino, si improvvisa anche centravanti, gran gara. Migliore in campo.Una buona gara, corre e lotta sempre in mezzo al campo. Nel centrocampo a tre è a suo agio e lo conferma. In due occasioni sfiora anche la rete.Ha una visione di gioco fuori dal comune, questo è ormai noto. Una buona gara, molti i passaggi completati. Dal 65'6 mette ordine in mezzo al campo.Sempre più sicura nel gioco bianconero. Una partenza in sordina ma la sua gara è un crescendo, inventa gioco e inserimenti. Perfetto l'assist per la testa di Girelli. Dal 85'S.V.Come sempre corre molto, la velocità è la sua arma in più. Nella ripresa lanciata da PPM segna anche la rete del raddoppio.- E SONO 100! Con un'incornata mette a segno la centesima rete con la maglia della Juventus Women in gare ufficiali. Spende molto, lavora spalle alla porta e si sacrifica spesso in fase di ripiego. Storica. Dal 85S.V.Nel primo tempo si lamenta per un rigore che non le è stato assegnato. Protagonista di un duello infinito con Erzen che porta all'ammonizione della slovena. Non la sua miglior gara ma nel complesso sufficiente. Dal 65'di testa ha l'occasione di chiudere la gara ma la spreca, un super tunnel su un'avversaria.Una gara da non fallire che la Juventus Women non ha fallito. Alla fine si ritorna sempre dove si è stati bene e quindi al consueto 4-3-3.