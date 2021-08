La FIGC ha reso noto tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale che, partita valida per la seconda giornata di Serie A Femminile,La partita è in programma per, e sarà trasmessa in diretta iLe ragazze di coach Joe Montemurro esordiranno sabato alle 20:30 in casa contro il Pomigliano, mentre la Fiorentina scenderà in campo domenica nella delicata trasferta contro il Sassuolo.