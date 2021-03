11







di Cristiano Corbo

Sedici su sedici. La Juventus continua a vincere in campionato e lo fa pure sul campo della Fiorentina: è 1-2 per le bianconere, ora a 48 punti in classifica. Ecco le pagelle.



GIULIANI 5.5 - Mettiamola così: l'avesse presa, sarebbe stata una grande parata. Ma l'ha solo sfiorata.



HYYRYNEN 6 - Una vita di diagonali e chiusure sul secondo palo. Spesso eseguite alla perfezione.



SALVAI 7 - Si può essere duri ed eleganti allo stesso tempo. L'importante è essere efficaci, sempre.



SEMBRANT 6 - Resta in zona e contiene. Comunque in maniera pulita.



BOATTIN 6 - Meno sovrapposizioni, più attenzione. Per il risultato. CARUSO 6 - Buttarsi dentro è ormai marchio di fabbrica, ha solo trovato una super Schrofenegger.

GALLI 6 - Torna. E si fa subito sentire.



PEDERSEN 6.5 - Il peso specifico è sempre altissimo.



ROSUCCI 7 - C'è tanto, in questa prestazione. Tanta corsa soprattutto. Poi tocchi e idee. Qualità.

ZAMANIAN s.v. - Corsa e dinamismo: servivano.



CERNOIA 6.5 - Traiettorie inimmaginabili. O meglio: che riesce a immaginare solo lei.



STASKOVA 8 - La doppietta è una firma in calce: non si può più mettere in un angolo, nonostante la concorrenza fortissima.



HURTIG 6 - La Juve poteva chiuderla almeno in tre occasioni: non esattamente la giornata più fortunata.

GIRELLI s.v. - Non è passerella da premio: è aiuto concreto.