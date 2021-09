La Juventus Women vince il big match della seconda giornata di Serie A Femminile contro la Fiorentina: 3 a 0 il risultato finale. Le bianconere gestiscono, abbassano i ritmi e sfruttano gli spazi lasciati dalle avversarie. Sugli scudi l'accoppiata Bonansea-Cernoia, mattatrici di giornata.– La Fiorentina crea alcune occasioni pericolose, lei risponde sempre presente con alcune parate decisive– Gara di sostanza in fase difensiva, rischia poco e nulla– Con Sabatino dà vita al duello del match: soffre, tanto, ma alla fine ne esce vincente, pur con qualche errore in marcatura– Oggi abbassa la saracinesca: dalle sue parti non si passa (Dal 67’- Zero rischi, sempre attenta)– Parte bene, dando il solito apporto in avanti e coprendo bene in difesa. Con il passare del tempo cala il ritmo: ci può stare– Meno arrembante del solito. Quando trova spazio tra le linee, però, mette in difficoltà la difesa avversaria– Si limita al compitino, tanti palloni giocati in orizzontale (Dal 67’- Mette ordine a centrocampo in una fase in cui regna il caos)– Grande intensità a centrocampo, ha grande motore e sembra non soffrire i diversi impegni ravvicinati. La rovesciata al 76' impreziosisce la sua già ottima prestazione (Dal 79's.v.)– Si dimostra, ancora una volta, come una delle più in forma nella rosa di Montemurro: il primo gol è una perla (Dal 79' HURTIG s.v.)– Fa il lavoro sporco, tante sponde per le compagne, ma anche molte imprecisioni (Dal 67’- Si piazza al centro dell'attacco, ma non entra mai nel vivo del gioco)– Si trova a memoria con Bonansea, dai suoi piedi passano le azioni più pericolose della Juventus: mette il sigillo sulla sua gara con un eurogol da calcio di punizione- La sua squadra gestisce, non alza il ritmo e, nonostante questo, porta a casa il risultato. Prova di grande maturità