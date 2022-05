L'attaccante della Juve Dusan Vlahovic che, al momento ha totalizzato 24 reti in questa stagione, potrebbe diventare solo il secondo calciatore in grado di segnare almeno 25 gol in una singola annata di Serie A da Under 23 negli ultimi 60 anni. Prima di lui ci era riuscito solo il Fenomeno Ronaldo nel 1997/98, che realizzò 25 reti con la maglia dell'Inter.