Dal sito ufficiale della Juventus: "Dopo il successo per 2-1 contro gli scaligeri nell'ultimo turno, la Fiorentina potrebbe vincere due partite consecutive in Serie A per la prima volta in questo campionato.



I toscani hanno realizzato almeno un gol in tutte le ultime otto partite di Serie A e questa è la striscia più lunga in un singolo campionato per i viola dal dicembre 2017 (10).



I gigliati hanno sia segnato che subìto gol in tutte le ultime otto gare di campionato; in particolare, non tengono la porta inviolata in un match di Serie A dallo scorso febbraio (3-0 contro lo Spezia).



Da inizio marzo la Fiorentina ha segnato 16 gol in campionato (una media di due a partita): tuttavia solo uno di questi dopo il minuto 75: l’autorete di Simone Iacaponi contro il Parma (al 90’)."