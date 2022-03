Bentornato in città Re Leone. Firenze sarà sempre casa tua @GBatistutaOK pic.twitter.com/YRWRmMQnLf — Dario Nardella (@DarioNardella) March 1, 2022

sale la febbre per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la. E in tribuna al "Franchi" ci sarà anche un grande ex della Fiorentina:. L'ex attaccante viola è arrivato in città, dove si tratterrà fino a lunedì prossimo per presentazione del progetto per la ristrutturazione dello stadio. La sua visita è stata anticipata oggi dal sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, che ha pubblicato un video su Twitter.