Nei confronti di Adrien Rabiot, i tifosi della Juve sono sempre piuttosto prevenuti: trovarlo oggi nella formazione ufficiale anti-Fiorentina insieme a Bentancur e Rabiot aveva già destato allarme in molti di loro. Dopodiché il francese ci ha messo del suo: è proprio grazie a un suo ingenuo fallo di mano in area, al 29', che i viola si sono portati in vantaggio su calcio di rigore. Sulla postura scoordinata del centrocampista, che - per quanto sbilanciato - ha deciso di saltare col braccio vistosamente alzato, si è scatenata l’ironia di molti appassionati di calcio (bianconeri e non) su Twitter e Instagram: ecco una raccolta dei post più divertenti.