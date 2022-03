Dal sito ufficiale della Juventus:



L’ultima volta che la Fiorentina ha incrociato la Juventus in semifinale di Coppa Italia è stata eliminata: dopo il successo viola per 2-1 del 5 marzo 2015 (doppietta di Salah, rete di Llorente), i bianconeri si sono imposti 3-0 nella gara di ritorno (Matri, Pereyra, Bonucci).



La Juventus ha segnato un totale di sette gol nelle ultime tre trasferte contro la Fiorentina in Coppa Italia, dopo che nelle precedenti cinque i bianconeri erano riusciti a realizzare solamente quattro reti.



La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite contando tutte le competizioni (5V, 4N) e non fa meglio da una serie di 12 risalente al dicembre 2020 (9V, 3N) con Andrea Pirlo in panchina.



I bianconeri sono la squadra che ha partecipato più volte alle semifinali di Coppa Italia (33); inoltre quella juventina è già la formazione che più volte é arrivata in Finale nella competizione (20), seguita al secondo posto dalla Roma (16); non vengono eliminati nelle semifinali di Coppa Italia dal gennaio 2013 contro la Lazio; da allora hanno passato il turno sei volte su sei partecipazioni a questa fase della competizione - incluso uno contro la Fiorentina nel 2014/15.



La Juventus è la squadra che ha effettuato più conclusioni nel 2022 in Coppa Italia: 47 (almeno 10 in più di ogni altra formazione).