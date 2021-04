La Juventus e la Fiorentina si affrontano allo stadio Franchi del capoluogo toscano, per la 33^ giornata di Serie A. Un match importante per i bianconeri in ottica 4° posto, e per i viola in chiave salvezza. Ma a prescindere dagli obiettivi sportivi in gioco, questa è una sfida sentitissima dalle tifoserie, come testimoniano gli striscioni spuntati oggi a Firenze. Una partita sempre con un clima particolare.