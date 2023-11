Un gol per sbloccarla subito e poi gestire. La Juve passa in vantaggio presto contro la Fiorentina, decide fin qui la zampata di Miretti: bella azione corale che parte dalla destra, chiusa a sinistra con l'assist di Kostic per il numero 20. L'anticipo mancino vale la prima gioia in Serie A dopo 57 presenze e anche quell'1-0 che la Juve si porta fino all'intervallo. Anche grazie alla super parata di Szczesny.