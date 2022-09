Di tutto. Di più. Dalle porte del Paradiso alle porte dell'Inferno, ma al Franchi è ancora stallo e allora Purgatorio. Ci perdonerà Dante: nella sua Commedia il percorso era più lineare di questoe con ancora mille storie da raccontare.La prima è stata certamente quella di Milik: al secondo gettone, la seconda rete; la seconda racconta invece la reazione viola, vissuta sulle ali del contropiede e scaricata in rete con un destro chirurgico di Kouamé. E quando tutto sembrava finire con un solitario pari, lasciando tutto in ballo, un calcio di rigore ha rischiato di rovinare i piani di Allegri: Perin l'ha parato, mantenendo tutto in bilico e la gara ancora in viaggio sui binari dell'incertezza.Leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata.