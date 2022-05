Qualche occasione, un buon ritmo e Allegri che poteva dirsi tutto sommato soddisfatto, anche se continuava a parlare con i suoi, chiedendo di alzare il baricentro. A fine primo tempo, al Franchi, è però 1-0 per i viola: il tecnico temeva la crescita fisica della Fiorentina, che nell'ultima parte del primo tempo ha saputo aggredire con coraggio e costanza la difesa della Juventus. Fino a colpirla, con il gol di Duncan.



Hanno mollato all'ultimo, Bonucci e Chiellini, con De Ligt schiacciato alla destra. Nel primo tempo, i bianconeri hanno provato a ripartire con velocità, innescando quando possibile Dybala. Come sempre, tanto o quasi tutto passa dal suo mancino. Per ora, è decisivo quello di Duncan.



