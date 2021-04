9







di Cristiano Corbo

Un cucchiaio di Vlahovic e la Juve è sotto. Ancora sotto, 1-0 all'Artemio Franchi a fine primo tempo. Suonata come un pugile alle ultime riprese, contro questa Fiorentina che quando vede bianconero si trasforma e non sbaglia.



Un inizio discreto, poi la frustrazione - fortissima - di non riuscire a superare le linee di pressione della Viola. Che in tre tiri in un minuto ha acquistato fiducia, coraggio, determinazione. Schiacciando i bianconeri fino all'inevitabile errore di Rabiot: un fallo di mano su un goffo tentativo di testa. Trasformato dall'ennesimo gol di Vlahovic.



Leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata.