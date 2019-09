Ci saranno tanti ospiti d'onore per la bella sfida tra Juventus e Fiorentina di domani alle ore 15 allo stadio Franchi. Come riportato da Il Corriere Fiorentino, non mancheranno il sindaco Dario Nardella e l'ex premier Matteo Renzi, oltre al commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, e all'ex bianconero e allenatore viola Cesare Prandelli. Quasi sicuramente, poi, ci sarà anche il presidente Andrea Agnelli, insieme a Pavel Nedved e Fabio Paratici.