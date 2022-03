Nonostante gli appelli, nonostante le raccomandazioni, già durante il riscaldamento sono partiti cori razzisti dagli spalti dello Stadio Franchi. Il destinatario? Dusan Vlahovic, ovviamente, etichettato dai suoi ex tifosi viola come "buffone" e "zingaro". L'attaccante della Juve, inoltre, è stato bombardato con i fischi, grazie anche agli oltre 10.000 fischietti distribuiti prima della partita. Le telecamere, ad ogni modo, lo hanno inquadrato quasi sorridente mentre si produceva nei primi allunghi sul campo.

Un riferimento al centravanti serbo è arrivato anche dalla coreografia a cura dei tifosi viola, dedicata all'Inferno dantesco e in particolare al girone dei "traditori dei parenti".