Durante la partita, gli ispettori della procura federale hanno riscontrato "" e atteggiamenti discriminatori nei confronti dei giocatori Moisee Dusan. La relazione dettagliata di quanto accaduto è stata trasmessa ieri mattina al giudice sportivo della Serie A,. Pur non essendo stati segnalati casi precedenti di questo genere da parte dei tifosi viola, il report degli ispettori ha evidenziato episodi definiti come "molto gravi". Si sottolinea in particolare il coinvolgimento di un numero significativo di persone, stimato intorno a, su un totale di 31.628 persone che hanno varcato i tornelli, come riportato dal Corriere dello Sport.Gli incidenti si sono verificati in più fasi durante l'intero arco della partita, compresi i momenti precedenti e successivi alla gara.Tuttavia, nel caso di una prima violazione, la pena solitamente viene sospesa per un anno. Questo rappresenta il quadro normativo all'interno del quale il giudice sportivo valuterà l'entità e le modalità di punizione per tali comportamenti scorretti emersi durante l'incontro.