E’ appena arrivato ma sembra essersi già preso la Fiorentina. Di chi stiamo parlando? Di Frank Ribery, attaccante esterno che ha infiammato infiammato i cuori dei tifosi viola. Dopo le prime, sfortunate, uscite stagionali, la squadra di Montella scalda i motori per la ripresa del campionato quando la Juve scenderà a Firenze. I toscani arrivano all’appuntamento dell’anno avendo rimediato due sconfitte e, nonostante le secche smentite di Rocco Commisso, erano girate voci di una possibile sostituzione del tecnico campano. Alla ripresa la Fiorentina cercherà di sorprendere la Juve affidandosi all’estro ed alla classe di Frank. Il francese, dopo aver iniziato in panchina contro Napoli e Genoa, si candida per una maglia da titolare.