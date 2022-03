Semifinale, capitolo 1. Dopo il derby di ieri sera, oggi è in programma Fiorentina-Juventus, l’altra gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Calcio d’inizio alle 21 per una gara che sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset. Tra i temi rilevanti c'è il ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze dopo l'addio a gennaio e le tantissime polemiche, anche se potrebbe non partire dal 1'. Una Juve in forte emergenza, con Aké che dovrebbe essere titolare e ben 9 infortunati.



Le probabili formazioni nella nostra gallery!