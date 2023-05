La Juventus Primavera di Paolo Montero termina la regular season con una sconfitta tutto sommato indolore. I bianconeri cedono il passo alla Fiorentina che segna due reti nel primo tempo; nella ripresa ci prova Huijsen a riaprire il match ma non c'è il forcing finale e Montero ne approfitta per fare rotazioni in vista dei playoff. La Juventus, dunque, termina la stagione al quinto posto in classifica e affronterà, la prossima settimana, la testa di serie numero 4, il Sassuolo. La vincente giocherà in semifinale contro il Lecce capolista.: Tognetti, Biagetti, Capasso, Amatucci, Sene, Distefano, Vitolo, Favasuli, Krastev, Nardi, Comazzo.. Leonardelli, Elia, Scuderi, Lucchesi, Berti, Presta, Chiesa, Caprini, Vigiani, Padilla, Ievoli, Gentile, Harder.. Aquilani: Scaglia, Savona, Huijsen, Citi, Rouhi; Maressa, Hasa, Nonge, Yildiz; Mancini, Turco N.. Vinarcik, Daffara, Fuscaldo, Valdesi, Dellavalle, Mbangula, Turco S., Srdoc, Domanico, Ripani, Moruzzi, Mulazzi, Bonetti.. Montero: Sig. Roberto Lovison della sezione di PadovaFISCHIO FINALE50' - GOL JUVE, Savona crossa dalla destra, Huijsen di testa accorcia le distanzeINTERVALLO39' - Turco alza bandiera bianca, per lui sospetto problema muscolare. Entra Mbangula14' - GOL FIORENTINA, Capasso divora Rouhi e mette in mezzo per Di Stefano che dentro l'area non sbaglia e raddoppia13' - Ci prova Turco con il tiro a giro, palla fuori di poco3' - GOL FIORENTINA, Amatucci sblocca il match con un tiro a giro dal limite dell'area1' - Via al match!