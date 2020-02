è impegnata in Coppa Italia contro la Fiorentina. La trasferta toscana vale molto per i bianconeri, che si giocano infatti l'accesso alla finale della competizione nazionale. Così, con 180' tutti da vivere ( qui il LIVE del nostro inviato a Firenze ) per queste semifinali, ecco le immagini della tribuna del Franchi, aperto apposta per ospitare questa partita. Giro di campo, quindi, riservato al presidente Rocco Commisso, che ha voluto seguire la squadra da vicino. Ma non è il solo.Sugli spalti, infatti, sono presenti anche Giancarlo Antognoni, dirigente della Viola, il tecnico della prima squadra Beppe Iachini,, che ad inizio stagione ha guidato per un breve periodo la rosa giovanile della Fiorentina, ma che ora è stato integrato nello staff proprio di Iachini.