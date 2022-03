Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Mediaset per presentare Fiorentina-Juve. Ecco il suo commento nel pre gara: "È una partita importante per noi. Passare il turno significa giocare un’altra finale. Pensiamo di partita in partita, dando il 100% e poi concentrarci sulle altre. Loro sono una squadra forte, valgono la posizione di classifica che hanno. Fiorentina-Juventus è molto sentita, soprattutto qui a Firenze. Vlahovic? Lui è super concentrato, sa che queste cose fanno parte del calcio. È concentrato solo sulla partita".