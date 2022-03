Mattia Perin ha parlato ai microfoni di JTV per presentare Fiorentina-Juve. Ecco il suo commento nel pre partita: "Dobbiamo stare con le antenne dritte dall’inizio, oggi servirà in particolar modo. Giocano in casa e il clima è ostico come in tutti questi match. Sappiamo che dobbiamo rimboccarci le maniche ed essere in partita dal primo minuto. Loro hanno un buon palleggio e giocatori tecnici. È una squadra completa. Stiamo diventando una squadra, si sta consolidando il nostro legame e si vede in campo. Dobbiamo continuare su questa strada".