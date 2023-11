Stando alle ultime notizie di Sky Sport, nel match di domenica sera Federicodovrebbe partire dal primo minuto, insieme a Moiseche al momento sembra essere in vantaggio su Dusan. Per il classe 1997 sarà sicuramente una partita speciale, anche perché non ha mai affrontato la Fiorentina con la maglia della: negli ultimi precedenti è sempre stato ai box per infortunio, quindi quella del 5 novembre sarà per lui una "prima volta".