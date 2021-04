9







di Cristiano Corbo

E adesso? La Juve strappa un pari importante (per come si era messo) e inutile allo stesso tempo: ora la corsa Champions si complica, e in attesa di vedere all'opera le altre contendenti, l'unico sollievo di Andrea Pirlo è quello di non aver perso una partita ricca di insidie.



Termina 1-1 e a decidere sono i gol di Vlahovic prima e di Morata poi. E' inoltre la 'risposta' di Andrea Pirlo. A chi? A se stesso, innanzitutto. Ma anche a chi lo accusava di scarsa personalità: per quanto potrà valere, la scelta fatta a inizio ripresa con il doppio cambio Morata-Kulusevski ha cambiato le sorti del match. E, chissà, della sua stagione. Almeno per l'immediato.



Leggi le pagelle nella gallery dedicata.