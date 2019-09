Mentre procedono spedite le sfide di qualificazione per Euro 2020, le squadre procedono a preparare le i prossimi appuntamenti di campionato. Il 14 settembre la Juve scenderà a Firenze dove la attenderà la squadra del neo patron Commisso e di Frank Ribery. Proprio Ribey si scalpita per una maglia da titolare in un trio d’attacco che dovrebbe avere Chiesa a destra, il francese a sinistra e, per il ruolo di centravanti, un ballottaggio tra Vlahovic e Boateng. La Juve, da parte sua, dovrà fare molta attenzione a non ripetere gli errori difensivi occorsi in occasione del match contro il Napoli.