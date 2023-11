Il big match dell'11esima giornata di Serie A tra ladi Vincenzo Italiano e ladi Massimiliano Allegri si svolgerà nonostante le contestazioni e le critiche provenienti da varie parti. Nonostante il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, avessero espresso la loro contrarietà, e nonostante le proteste della Curva Fiesole, che avrebbe preferito il rinvio della partita a causa dell'alluvione che aveva colpito la Toscana nei giorni precedenti,La Fiorentina, reduce da due sconfitte consecutive contro Lazio ed Empoli, ha come obiettivo ottenere i 3 punti per superare Bologna e Atalanta e avvicinarsi al Napoli, attualmente al quarto posto e in zona Champions. D'altra parte, la Juventus, che arriva da tre vittorie consecutive e ha subito una sola sconfitta in campionato, vuole cullare la possibilità di avvicinarsi all'Inter con una vittoria, riducendo il divario a soli due punti e aumentando il margine sul Milan a +4, alimentando così le speranze di conquistare lo scudetto.: Terracciano, Parisi, Ranieri, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Barak, Kouame; Beltran.Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Chiesa.