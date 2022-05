Le speranze europee dellae la voglia delladi chiudere al meglio. Passa tutto dalla sfida del Franchi, dove i viola avrebbero la certezza di blindare il settimo posto e di disputare la prossima Conference League soltanto in caso di vittoriaI bianconeri degli ex Vlahovic e Bernardeschi (al passo d’addio in bianconero quest’ultimo) hanno collezionato un solo punto nelle ultime due giornate e, col quarto posto già centrato e con esso la partecipazione alla prossima Champions League, non ha alcuna ambizione a livello di classifica.Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Duncan, Amrabat; Nico González, Piatek, Saponara.Perin; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean.