Una rivalità storica con una nuova pagina. Il campionato riparte da Firenze, con Fiorentina e Juventus che alle 15 si affrontano nell'anticipo della terza giornata di Serie A. La prima di Sarri con la Juve che lo vedrà ufficialmente in panchina dopo due turni di stop per la polmonite nella "sua" Firenze, contro la Viola di Montella, l'ultimo a battere i bianconeri al Franchi. I precedenti parlano chiaro: Juve favoritissima. E' la sfida numero 161 in Serie A: 33 sconfitte, 50 pareggi e 77 vittorie per la Juve. La squadra di Montella deve tornare a vincere, dopo un'astinenza di 16 giornate. Numeri incredibili. Sarà anche la prima di Ribery da titolare.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FIORENTINA (4-3-3): Drągowski, Lirola, Milenković, Pezzella, Cáceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ribéry, Chiesa, Dalbert.



JUVE (4-3-3) - Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (44' Bentancur), Matuidi; Douglas Costa (8' Bernardeschi), Higuain, Ronaldo.



