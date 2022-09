Quinta giornata di campionato, la Juventus reduce dalla vittoria casalinga contro lo Spezia vola al Franchi di Firenze per affrontare la Fiorentina. Tradizionalmente campo ostico per i bianconeri che, però, hanno l'obiettivo di allungare la striscia positiva e rimanere attaccati ai primi posti della classifica. Rispetto alle ultime uscite, Allegri rimescola le carte, anche in vista del prossimo impegno di Champions League.IL TABELLINOFiorentina-Juve 1-1Marcatori: Milik 9', Kouamè 29'(4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil.(4-3-3): Perin; Alex Sandro, Danilo, Bremer, Cuadrado; Locatelli, Paredes, McKennie; Kostic, Milik, Di MariaAmmoniti: Amrabat (F).