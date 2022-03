, atto primo. Ci siamo, si gioca questa sera alloladi andata di, che mette a confronto i bianconeri di Allegri e i viola di Italiano. Una sfida mai banale, sempre ricca di spunti e contenuti, che questa volta si arricchisce di un ulteriore elemento di rivalità: la presenza tra le file della Vecchia Signora di Dusan Vlahovic, passato a Torino giusto poche settimane fa e subito etichettato dai suoi ex tifosi come un "traditore". Questa sera, a parlare sarà il campo. Chi vincerà la sfida potrebbe avere un "piede" nella finale della competizione.Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All. ItalianoPerin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Stramaccioni, Miretti, Morata, Soulé.