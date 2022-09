Il turno infrasettimanale appena concluso ha rimescolato ulteriormente le carte, caricando ancora di più, se possibile, la quinta giornata di Serie A. La gara tra Fiorentina e Juventus è importante per diversi motivi: per la rivalità storica tra le due compagini; perché entrambe vogliono vincere per proiettarsi con il vento in poppa ai primi impegni nelle coppe europee; perché i bianconeri hanno bisogno di continuità e la Viola deve rialzare la testa dopo il KO di Udine.Per questo, i bookmakers vedono la sfida dell’Artemio Franchi come una gara molto equilibrata- Una vittoria ospite, per Betclic, è quotata 2.45 (2.40 per Eurobet) mentre un successo fiorentino va a 3.05, segno che anche i bookies prevedono una partita in equilibrio. L’X è indicata a 3.28 (3.20 per Sisal), esito che è uscito l’ultima volta proprio a Firenze nella sfida giocata il 25 aprile 2021 e terminata 1-1. Risultato, quest’ultimo, ritenuto il più probabile per la partita di domani e dato a 6.50 da Betclic (5.50 per Eurobet). Attenzione anche al 2-0 (17 per Betclic), esito dell’ultima sfida giocata in terra toscana tra Juventus e Fiorentina, nell’ultima giornata dello scorso campionato.Fari puntati su Dusan Vlahovic che, eccezion fatta per il match di Genova, ha sempre timbrato il cartellino: un suo gol va a 2.50 (a 9 l’eventuale prima doppietta stagionale). Milik, che si è già preso la ribalta al secondo incontro giocato con i bianconeri, vede un suo gol contro la Fiorentina quotato 3 da Betclic, mentre il primo centro del giovane Miretti è dato a 7. Per la Fiorentina, fiducia ad un gol di Luka Jovic, quotato 3.50, mentre il primo sigillo stagionale di Jonathan Ikoné va a 6.