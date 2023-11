Quella tranon è mai una partita come le altre. La rivalità è accesa più che mai tra il gemellaggio dei viola con il Torino e i tanti e illustri passaggi da una sponda all’altra degli ultimi 30 anni. Dopo un inizio di stagione perfetto, la macchina della Fiorentina si è un po’ inceppata con le ultime due sconfitte consecutive in Serie A maturate contro Empoli in casa e Lazio in trasferta. Se un paio di settimane fa le due squadre erano appaiate al terzo posto in classifica, ora tutto sorride un po’ di più ai bianconeri che sono secondi a due sole lunghezze dall’Inter capolista. La Juventus arriva dal successo di ‘corto muso’ contro l’Hellas Verona e dai tre punti ottenuti a San Siro contro il Milan e nel derby della Mole contro il Torino. Nonostante le tante difficoltà extra campo, i bianconeri possono ambire ad essere una seria competitor per lo Scudetto. La Fiorentina deve invece ancora decidere le proprie ambizioni: provare a insidiare le primissime posizioni o accontentarsi di navigare tranquilla nella parte sinistra della classifica.Secondo isono gli uomini di Massimilianoa partire favoriti nel match dello ‘Stadio Artemio Franchi’.- La Juve vuole rimanere in paradiso, ma la Fiorentina sa che un risultato positivo contro i rivali bianconeri può significare una grandissima iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. Una vittoria dei viola è quotata da Betclic a 2.86, un pareggio a 3.25 ed un successo della Juventus a 2.48. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.95, l’Under 2.5 a 1.76.- Fiorentina e Juventus si sfidarono l’ultima volta in campionato allo ‘Stadio Artemio Franchi’ oltre un anno fa. Era il 3 settembre 2022 e ne uscì un pareggio: 1-1. La ripetizione esatta di quel risultato è considerata da Betclic anche l’ipotesi attualmente più accreditata e la quota a 6.60. Un successo bianconero per 0-1 è invece quotato da Betclic a 9.20 (Sisal lo quota a 8.50).- Nell’ultima sfida segnarono Arkadiusz Milik e Christian Kouame. Una rete del polacco è quotata da Betclic a 3.30, una dell’ivoriano a 4.40. Nell’ultimo match di UEFA Conference League, ha brillato Lucas Beltran con una doppietta. Un gol dell’argentino è quotato da Betclic a 3.30. Da segnalare anche Nico Gonzalez, una cui rete è quotata da Betclic a 3.10. Il calciatore più accredito a trovare la via del gol è Dusan Vlahovic: una rete del serbo è quotata da Betclic a 2.65. Come si comporterà il grande ex Federico Chiesa? Un gol dell’azzurro è quotato da Betclic a 3.30.