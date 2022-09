Oggi alle 15 la Juventus sarà impegnata in quel di Firenze nella delicata sfida contro la Fiorentina. Bianconeri che potranno contare anche sull'inserimento in rosa di Leandro Paredes, appena arrivato dal Psg e che già scalpita per lasciare il suo contributo. E' molto probabile, infatti, che l'argentino venga schierato dal primo minuto da Massimiliano Allegri. Al suo fianco dovrebbero agire Weston Mckennie e Manuel Locatelli, con Milik favorito su Vlahovic.