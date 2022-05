Questa sera la Juventus sarà impegnata in quello che sarà il suo ultimo match della stagione ed ironia della sorte sarà proprio in casa di una delle più aggurrite rivali in assoluto, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una gara che, inutile a dirlo presenterà tantissimi ex tra cui Dusan Vlahovic e Juan Cuadrado che, quasi sicuramente faranno il loro ingresso in campo a partita in corso. Ci sarà invece dal primo minuto Paulo Dybala, in quella che sarà la sua ultima gara ufficiale con la maglia della Vecchia Signora.



DOVE VEDERLA - Il match tra Fiorentina e Juve verrà trasmesso in diretta su Dazn e in streaming sull'app di Dazn. La partita sarà disponibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e su Sky Sport (252 del satellite). Nella Gallery di seguito la probabile formazione di Massimiliano Allegri.