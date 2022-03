Alla Juventus basta un episodio per battere la Fiorentina. Al 91' di una gara bloccata è arrivata la zampata vincente dei bianconeri, con l'autogol di Venuti sul bel cross di Cuadrado. Così Allegri può sorridere e preparare il ritorno con un gol di vantaggio, segnato anche in trasferta. Una vittoria insperata, ma arrivata. Anche se non tutti i voti dei giornali sono così confortanti...



Tutti i voti: le pagelle nella nostra gallery.