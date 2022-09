Fiorentina-Juve: è 1-1. Un punto per parte in una gara in cui la Juventus fatica tantissimo non appena subito il pareggio. Trenta minuti buoni, poi il nulla. La squadra si spegne, Allegri finisce nella bufera, perché la Juve si dimostra senza gioco, ma soprattutto senza anima.IL TABELLINOFiorentina-Juventus 1-1 (primo tempo 1-1)Marcatori: 9’ p.t. Milik (J), 29’ p.t. Koaume (F)FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic (9’s.t. M.Quarta), Igor, Biraghi; Maleh (17’s.t. Mandragora), Amrabat, Barak (34’s.t. Zurkowski); Kouame (18’ s.t. Ikone), Jovic (34’s.t. Cabral), Sottil. All.ItalianoJUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado (19’s.t. Miretti), Bremer, Danilo, Alex Sandro (33’ s.t. Bonucci); McKennie, Paredes (38’s.t. Fagioli), Locatelli; Di Maria (1’ p.t. De Sciglio), Milik, Kostic (20’s.t. Kean). All.: Allegri.Arbitro: DoveriAmmoniti: 15’ p.t. Amrabat (F), 33’ p.t Alex Sandro (J), 7’ s.t. Locatelli (J), 8’ s.t. Danilo (J)