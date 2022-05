Una prestazione che è lo specchio della stagione. La Juventus chiude la Serie A 2021/2022 con una sconfitta al Franchi, contro la Fiorentina. Chiude deludendo, così come aveva cominciato l'anno, senza riuscire in uno sprint finale che, quantomeno, avrebbe regalato un saluto diverso ai partenti. Non solo collettivamente, anche individualmente la prestazione di ieri sera è stata specchio della stagione, con diversi calciatori attesi che hanno deluso le aspettative.



Sfoglia la gallery per leggere le pagelle dei giornali