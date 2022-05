Un altro ko. Il secondo nelle ultime tre partite, l'ottava in una stagione molto complicata. La Juve si ferma a 70 e perde sul campo della Fiorentina: 2-0 per i viola, che fanno festa e vanno in Europa.



Si chiude un'annata difficilissima con una partita emblematica: tante complicazioni per i bianconeri, persino questa sera, con la testa più libera. La Juve continua a non calciare, a patire i ritmi alti, a subire dal punto di vista fisico e mentale.



Motivazioni superiori per la Fiorentina, sì. Ma dopo otto sconfitte c'è poco da aggiungere, se non una cocente delusione per come i bianconeri hanno interpretato questo finale di stagione.