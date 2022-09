Se ne va così,dopo un primo tempo in cui tutto poteva essere e una ripresa in cui non è stato praticamente nulla. Un doppio volto che ha animato anche i bianconeri: bravi, belli, compatti nei primi trenta minuti. Poi passivi, quasi accontentati da una rete costruita a suon di episodi, e quindi con il fianco scoperto nel momento di massimo splendore.Dirà Allegri: questo è il calcio. E questo è il calcio della Juve, che parte d'orgoglio e si chiude nelle proprie preoccupazioni, come se un punto a Firenze potesse diventare ben più importante di tutto il resto, anche di provare a vincere, di tentare l'assalto al Fortino. Del resto, chi non risica... Ma no, questo non fa parte dei detti del mister.