Semifinale di andata di Coppa Italia questa sera per la Juve, che affronta allo Stadio Franchi la Fiorentina. Fischio d'inizio alle 21.05.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Ikoné. All. Italiano.



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean. All. Allegri.