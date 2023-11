Nonostante l'alluvione che ha colpito la Toscana ed alcune zone vicino Firenze, Fiorentina-Juventus resta in programma per questa sera. Questa, come scrive Tuttosport, la posizione della Lega Serie A apparsa poco o nulla propensa a rimandare la partita per una questione di tempi tecnici e ingolfamento del calendario. D'altronde, come fa sapere La Prefettura di Firenze, non ha ricevuto richieste di rinvio da parte degli organi competenti. Intanto, si legge, lavora per predisporre un servizio di sicurezza adeguato a un match da sempre ritenuto ad alto rischio per l'accesa rivalità, senza però pesare sulle priorità di intervento e presenza delle forze dell'ordine nelle zone devastate.