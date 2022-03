Una direzione di gara tutto sommato tranquilla quella di Marco Guida nel match di ieri sera tra Juve e Fiorentina. Come analizzato anche dai giornali in edicola oggi, la gestione dei cartellini è stata complessivamente positiva, anche se ne mancano due nel primo tempo per Locatelli e Milenkovic. Nessun altro episodio dubbio da segnalare, o tale da dover richiamare l'azione del VAR. Regolare anche l'azione di Cuadrado che ha propiziato l'autogol di Venuti all'ultimo istante di partita: la posizione del colombiano prima del cross era assolutamente in linea.