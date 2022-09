Dopo la vittoria contro lo Spezia, latorna in campo questo pomeriggio per affrontare latra le mura ostili del Franchi. Rivalità, partita fisica e calda dal punto di vista ambientale per tradizione. Tutti gli ingredienti per assistere ad un match dai mille spunti. Qui la moviola con tutti gli episodi, per non perdersi nemmeno un minuto del match.Arbitro: DoveriAssistenti: Alassio – TegoniIV: AyroldiVAR: AurelianoAVAR: Mondin45' - Sul finale del primo tempo due interventi duri di Igor e Biraghi entrambi graziati dall'arbitro che non ammonisce42' - Cross dalla sinistra di Sottil, braccio largo di Paredes che porta al rigore per la Fiorentina33' - Ammonito Alex Sandro32' - Spalla contro spalla Cuadrado-Sottil, il viola si dispera e chiede il rigore18' - La Fiorentina chiede rigore per un intervento di Paredes in area che, però, anticipa il diretto avversario e colpisce il pallone15' - Ammonito Amrabat per fallo tattico su Milik10' - Passa in vantaggi ola Juve con gol di Milik. Posizione controlalta dal Var: tutto regolare!1' - via al match