Ultima partita della stagione, la Juventus gioca a Firenze l'epilogo di una stagione non certamente semplicissima per i bianconeri. In casa della Fiorentina, arbitra Chiffi: in diretta, su IlBianconero.com, analizzeremo tutti gli episodi da moviola.



GLI EPISODI IN DIRETTA



45' - Lungo check sul gol di Duncan, che ha portato in vantaggio la Fiorentina. L'arbitro ha atteso notizie dal VAR dopo uno scontro tra Piatek e Chiellini, entrambi insanguinati dopo il colpo.



43' - Igor e Kean arrivano alle mani per un pallone non restituito. Chiffi ammonisce entrambi. Kean era diffidato: salterebbe la prima partita della prossima stagione.



40' - Bonucci su Bonaventura in area di rigore: il contatto c'è, ma è troppo poco per un calcio di rigore. L'arbitro fa continuare.



18' - Fallo di Rabiot su Bonaventura: il francese - tra i diffidati - viene graziato e neanche ammonito.



1' - Calcio d'inizio





GLI ARBITRI DELLA GARA



CHIFFI

CARBONE – LONGO

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MASSIMI