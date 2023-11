si affrontano allo stadio Artemio Franchi di Firenze nell'undicesimo turno di campionato, in una sfida in cui i bianconeri hanno una grande opportunità per poter allungare in classifica sul Milan. Il fischietto è stato assegnato a Daniele Chiffi, coadiuvato a sua volta da Scatragli e Zingarelli. Il quarto uomo è Ayroldi, mentre in sala VAR troviamo la coppia formata da Marini e Paganessi. Di seguito tutti gliARBITRO - ChiffiASSISTENTI - Scatragli - ZingarelliQUARTO UOMO - AyroldiVAR - MariniAVAR - PaganessiGLI EPISODI60'- Proteste della Fiorentina per un presunto fallo di Miretti al limite dell'area su Mandragora, una lieve spinta58'- Giallo anche per Gatti per un fallo su Kouame47'- Ammonito Kean per un fallo su un avversario46'- Si riparteINTERVALLO43'- Ammonito Rabiot per un fallo su Nico Gonzalez, era diffidato, salterà la prossima gara27'- Duellano Mandragora e Locatelli con il bianconero che trattiene il viola per la maglia, protesta la Fiorentina ma è tutto regolare per il direttore di gara20'- La Fiorentina chiede un'ammonizione per un intervento di Kostic su Nico Gonzalez, l'arbitro non è dello stesso parere10'- Gol della Juve di Miretti su assist di Kostic, tutto regolare1'- Calcio d'inizio