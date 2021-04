La Juventus pareggia 1-1 contro la Fiorentina all'Artemio Franchi, con una gran perla di Alvaro Morata a rispondere al rigore segnato da Dusan Vlahovic con lo scavino. Proprio la concessione del penalty è l'unico vero episodio da moviola della partita, con il Var Giacomelli che ha chiamato l'arbitro Massa all'on field review per l'intervento di testa-braccio di Adrien Rabiot in area. La decisione del direttore di gara sembra tutto sommato corretta.



Qui di seguito tutti gli episodi arbitrali di Fiorentina-Juve:



88' - Finisce 3-1 la partita dei cartellini gialli, con Biraghi che si prende un'ammonizione per aver steso Cuadrado che l'ha saltato



61' - La Fiorentina torna avanti 2-1... nel conto delle ammonizioni: l'ex juventino Caceres sgambetta Ronaldo che l'ha saltato netto sulla fascia sinistra bianconera



51' - Dopo aver pareggiato il punteggio, la Juventus pareggia pure il conto dei cartellini gialli: Matthijs De Ligt riceve il cartellino giallo da massa per aver messo giù irregolarmente Ribery impegnato in una serpentina delle sue. De Ligt era diffidato, niente Udinese per lui domenica prossima



40' - Primo cartellino giallo del match: Massa ammonisce Igor per un intervento fuori tempo su Cuadrado vicino alla corsia destra del fallo laterale, sulla trequarti offensiva della Juve



27' - L'on field review premia la Fiorentina: è rigore per braccio di Rabiot! Anche se secondo Pirlo il centrocampista francese era stato spinto da Vlahovic...



26' - Altre proteste della Fiorentina per un episodio in area: campanile che scende verso il limite dell'area, Rabiot salta per anticipare Vlahovic di testa ma il pallone gli carambola su testa e braccio destro. Il Var Giacomelli richiama Massa.



22' - La Fiorentina accenna qualche protesta quando Vlahovic cade in area dopo un contrasto con Bonucci: il difensore della Juventus è andato a coprire di mestiere, con la spalla, sul centravanti serbo per impedirgli di raggiungere un filtrante. Tutto regolare.