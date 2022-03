Fiorentina e Juventus si sfidano questa sera allo Stadio Artemio Franchi per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Calcio d'inizio alle 21, arbitra Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, qui l'analisi di tutti gli episodi da moviola.



FIORENTINA – JUVENTUS Mercoledì 02/03 h. 21.00



GUIDA

CARBONE – LO CICERO

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI



TUTTI GLI EPISODI:



20' Prosegue correttamente la gara, nonostante i contrasti duri.



7' Fallo di Danilo su Saponara: qualche giocatore viola chiede il giallo, Guida fa bene ad accordare solo la punizione.



5' Un fallo per parte: partita subito ruvida. Guida interviene e si fa sentire, ma niente cartellini per il momento.



1' Partiti!