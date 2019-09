Fiorentina-Juventus, per continuare a vincere, per riprendere dopo la sosta da dove si era lasciato. I bianconeri, alla prima di Sarri in panchina, affrontano una Viola rabbiosa, che vuole i tre punti. Arbitra Irrati di Firenze, assistenti sono Preti e Passeri, quarto uomo Di Bello, mentre al Var ecco Mazzoleni e all'Avar c'è Lo Cicero..



Fischio d'inizio alle ore 15.00: seguite la moviola di Fiorentina-Juventus LIVE su ilBiancoNero.com



10' Ammonito Caceres (Fiorentina) per una gomitata a Bernardeschi



14' Ammonito Pjanic per fallo su Ribery: giallo un po' esagerato



26' Brutto fallo di Chiesa su De Ligt, con la gamba alta in contrasto. Manca un giallo.



37' Giallo per Chiesa



46' Giallo per De Ligt che abbatte Ribery.